В мире
24 Марта 2017 15:07
Дениса Вороненкова застрелил 28-летний уроженец Севастополя
Экс-депутата Дениса Вороненкова застрелил 28-летний уроженец Севастополя Павел Паршов. Имя убийцы назвал советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Напомним, охранник Вороненкова успел ранить киллера, от полученных травм он скончался в больнице. Ранее генпрокурор Украины рассказал, что Паршов имел при себе служебное удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины.
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