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День 8 Марта в Европе прошел в борьбе женщин за свои права
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8 Марта 2017 21:10

День 8 Марта в Европе прошел в борьбе женщин за свои права

8 Марта - не просто праздник весны и женской красоты. Изначально этот день имел исключительно политическую окраску и был посвящен борьбе женщин за равноправие с мужчинами в быту и на работе. Итальянские профсоюзы отметили Международный женский день 24-часовой забастовкой. В ней приняли участие транспортники, медики и учителя. В Риме весь день не работало метро, наземный транспорт ходил с перебоями.

А в Варшаве десятки женщин устроили манифестацию против попыток правительства запретить аборты и ввести за них уголовную ответственность. К акции присоединились многие крупные города страны. В польской столице демонстранток поддержала звезда Голливуда Джессика Честейн.

  

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