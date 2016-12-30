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Датский дог Фредди - рекордсмен Гиннесса
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30 Декабря 2016 09:04

Датский дог Фредди - рекордсмен Гиннесса

Вы знаете, как выглядит самая большая собака в мире? Это датский дог, зовут его Фредди, и живет он в английском городке Лион-Си, что на юго-востоке графства Эссекс. 1 метра и 29 сантиметров в холке и 92 килограмма веса. Фредди - рекордсмен Гиннесса. Владелица Клэр Стонман тратит на уход и корм для него в сутки 100 фунтов стерлингов. Впрочем, у Клэр много домашних животных. Причем своих питомцев англичанка считает не иначе как детьми. Клэр мечтает встретить человека, который готов делить дом с гигантской собакой.

 

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