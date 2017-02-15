Дальнейшие шаги в борьбе с терроризмом обсудят министры обороны стран НАТО

16 Февраля 2017 15:16

Двухдневную встречу глав ведомств принимает Брюссель. Кроме того, стороны оценят текущую обстановку и определят, кто будет нести расходы на оборону.

В повестке и размещение четырех батальонов НАТО в Восточной Европе. Это первая встреча министров обороны альянса в обновленном составе: в Бельгии встречали новичка - главу Пентагона Джеймса Меттиса. Латвия, Литва и Румыния готовы увеличить свои оборонные расходы. В итоге они составят до 2% от ВВП. Но расходы пока только увеличиваются. Так, ранее стало известно, что НАТО создает новый операционный центр в Неаполе. Он будет заниматься анализом угроз с юга.