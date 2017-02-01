В мире
1 Февраля 2017 19:09
Д.Туск: политика нового Президента США представляет угрозу для Европы
В этом убежден председатель Евросовета! Дональд Туск призывает граждан ЕС держаться вместе, чтобы избежать доминирования Вашингтона на мировой арене. В своем письме к 27 лидерам бывший польский премьер отметил, что будущее Европы остается крайне непредсказуемым, а разного рода кризисы угрожают Евросоюзу больше, чем когда-либо. Примечательно, что послание Туск отправил как раз перед неформальным саммитом ЕС на Мальте.
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