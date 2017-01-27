Cуд Нью-Йорка приостановил действие указа Трампа

29 Января 2017 15:01

Федеральный окружной суд Нью-Йорка приостановил действие антимигрантского указа Дональда Трампа. Судья запретила высылать из страны беженцев и выходцев из семи государств, попавших в так называемый черный список, если у них есть право на въезд в США. Заявление в суд было подано представителями правозащитных организаций от имени двух граждан Ирака. Их (и еще 9 граждан) задержали за нарушение новой нормы в нью-йоркском аэропорту Джона Кеннеди. Напомним, на днях Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий четырехмесячный запрет на въезд в США подданных Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Ограничение действует даже в отношении тех, у кого есть американская виза.