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Cтрельба и паника в центре столицы Франции
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6 Июня 2017 19:07

Cтрельба и паника в центре столицы Франции

В районе собора Парижской Богоматери неизвестный атаковал полицейского с молотком, после чего нападавший был нейтрализован. Ранен один полицейский. Район происшествия оцеплен. По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Его расследование будет вести отдел по противодействию терроризму. Кроме молотка у нападавшего было два ножа. Напомним, последняя атака экстремистов в Париже произошла в конце апреля. Тогда террорист открыл огонь по полицейскому автобусу. Один из сотрудников был убит, еще двое получили ранения. В Париже с осени 2015 года действует режим чрезвычайной ситуации.

  

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