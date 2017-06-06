Cтрельба и паника в центре столицы Франции

6 Июня 2017 19:07

В районе собора Парижской Богоматери неизвестный атаковал полицейского с молотком, после чего нападавший был нейтрализован. Ранен один полицейский. Район происшествия оцеплен. По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело. Его расследование будет вести отдел по противодействию терроризму. Кроме молотка у нападавшего было два ножа. Напомним, последняя атака экстремистов в Париже произошла в конце апреля. Тогда террорист открыл огонь по полицейскому автобусу. Один из сотрудников был убит, еще двое получили ранения. В Париже с осени 2015 года действует режим чрезвычайной ситуации.