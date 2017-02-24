Cпецслужбы Германии следили за сотрудниками международных СМИ

25 Февраля 2017 09:17

Cообщается, что спецслужбы Германии следили за сотрудниками международных СМИ. По данным издания Spiegel, немецкая разведка отслеживала телефонные номера и электронную почту ряда журналистов около 18 лет. Наблюдение коснулось сотрудников BBC в Лондоне и Афганистане, New York Times в Афганистане, а также работников агентства Reuters в Афганистане, Пакистане и в Нигерии. Официальных комментариев по поводу данной информации пока не поступало.