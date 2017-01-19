Cпасатели добрались до отеля в итальянской провинции Абруццо. Никто из белорусов не пострадал

19 Января 2017 12:09

Cпасатели наконец-то добрались до отеля в итальянской провинции Абруццо, погребенного под снежной лавиной.

Уже известно о двух спасенных очевидцах трагедии, которые в момент ЧП находились вне гостиницы и смогли укрыться в машине. Сейчас здание отеля раскапывают. Высота снежного покрова в зоне бедствия - несколько метров. По предварительным данным, здесь могли погибнуть около 30 человек. МИД Беларуси поддерживает связь с гражданами нашей страны, которые сейчас находятся в Италии в опасном регионе. Как уточнили в пресс-службе нашего внешнеполитического ведомства, никто из белорусов не пострадал.

Напомним, сход лавины в провинции Абруццо спровоцировало землетрясение. Толчки магнитудой от 5,4 произошли вчера утром. Стихия затронула также итальянские области Лацио и Марке.