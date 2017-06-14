Cохраняется ажиотаж на границе Евросоюза с Украиной

14 Июня 2017 19:21

По данным Госпогранслужбы страны, безвизовым режимом, который вступил в силу на выходных, воспользовались уже около 5-ти тысяч украинцев. На пунктах пропуска по-прежнему большие очереди из желающих попасть в ЕС. Украинское правительство, между тем, еще на месяц продлило действие чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля, который возник в связи с транспортной блокадой Донбасса. Режим ЧП действует в стране с февраля и позволяет в случае нехватки мощностей вводить веерные отключения электричества.