В мире
14 Июня 2017 19:21
Cохраняется ажиотаж на границе Евросоюза с Украиной
По данным Госпогранслужбы страны, безвизовым режимом, который вступил в силу на выходных, воспользовались уже около 5-ти тысяч украинцев. На пунктах пропуска по-прежнему большие очереди из желающих попасть в ЕС. Украинское правительство, между тем, еще на месяц продлило действие чрезвычайного положения в энергетике из-за дефицита угля, который возник в связи с транспортной блокадой Донбасса. Режим ЧП действует в стране с февраля и позволяет в случае нехватки мощностей вводить веерные отключения электричества.
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