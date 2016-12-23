Cимволичное богослужение проходит сегодня в Вифлееме

24 Декабря 2016 21:07

По традиции - особенно символичное богослужение проходит сегодня в Вифлееме. В святое место в эти дни прибывают тысячи паломников и туристов. Согласно церковному преданию, именно в этом городе появился на свет Иисус Христос. Главным событием праздника тут станет всенощная месса в церкви Рождества Христова. По древней традиции, рождественские торжества начинаются уже в Сочельник.

На католическое Рождество проходят 3 службы - в полночь, на рассвете и днем. В Ватикане богослужение проведет Папа Римский Франциск. Чтобы послушать рождественскую мессу, в соборе Святого Петра соберутся тысячи верующих. Под звуки колоколов и органа понтифик обратится к прихожанам с традиционным посланием "Граду и миру".