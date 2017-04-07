Чуть более суток после удара США по Сирии

8 Апреля 2017 09:03

Есть жертвы и среди военных, и среди мирных жителей. Ночью американские сенаторы представили законопроект, предлагающий создание "гибридного трибунала", а по миру тем временем прокатилась волна антиамериканских демонстраций.

Репортаж Юрия Козлова.

Ранним утром американские военные корабли выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Шайрат - его использовали ВВС Сирии. Половина ракет до цели не долетела. Остальные буквально стерли объект с лица земли.

В обращении к нации Дональд Трамп отметил, что атака стала ответом на бомбардировку сирийской авиацией города Хан-Шейхун в провинции Идлиб. В этом населенном пункте были распылены некие отравляющие вещества - предположительно, хлор либо зарин. Погибли около ста человек. Страны Запада обвинили в химатаке официальный Дамаск. Сирийские военные обвинения в использовании запрещенных вооружений отрицают. Минобороны Арабской республики заявило, что в результате авиаудара по Хан-Шуйхуну военные разбомбили склад с химоружием, который принадлежал боевикам.

Алексей Беляев, политолог, Беларусь:

"Дональд Трамп является не очень популярным президентом, и ему необходимо повысить свои рейтинги. Но как человек, не совсем адекватно воспринимающий ситуацию геополитическую, решил поддаться своему ближайшему окружению - в первую очередь, деятелям из Пентагона и тем, кого в Америке называют ястребами. В какой-то степени можно говорить, что это действительно была провокация, поскольку события, связанные с предыдущим якобы имевшим место ударом химическим оружием, до сих пор еще не доказаны, не расследованы".

Действия США в Сирии уже поддержали практически все страны Евросоюза, а также Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Австралия, Япония. Резко осудил нападение Иран. В российском МИДе атаку назвали беспричинной агрессией против суверенной страны и отметили, что ракетный удар проводился без санкции Совета Безопасности. Это прямое нарушение международного права.

Также Сергей Лавров вспомнил вторжение в Ирак в 2003 году - формальным поводом для него тоже стало химическое оружие.

Его, к слову, так и не нашли.

Сергей Лавров, Министр иностранных дел России:

"Тогда хоть как-то пытались какой-то показать вещдок. Колин Пауэлл, мой хороший товарищ, был введен в заблуждение ЦРУшниками, они ему дали пробирку с зубным порошком, он тряс этой пробиркой в Совете Безопасности, доказывая, что это антракс - сибирская язва".

На фоне американского ракетного удара Россия пообещала усилить сирийскую систему ПВО и отказалась от сотрудничества с США в воздухе. К берегам Сирии отправлен фрегат "Адмирал Григорович". Кроме того, Кремль призвал Совбез ООН провести чрезвычайное заседание для обсуждения нападения. Российские парламентарии отмечают - с одной стороны, реакция Москвы должна быть жесткой, с другой - не привести к конфронтации с США.

Кстати, несмотря на поддержку большинства развитых стран, у рядовых американцев идея Пентагона ввязать страну в новый конфликт восхищения не вызывает.

Энджел Джон, житель г. Лос-Анджелеса, США:

"Это безумие. Это просто месть без обдумывания последствий. Не думаю, что мы вообще должны там что-то делать".

Оливер Чен, житель г. Лос-Анджелеса, США:

"Мне интересно узнать, какой анализ проводили военные перед тем, как начать бомбить людей. Потому что все это похоже на ситуацию из разряда "сначала бей, потом разбирайся и не смотри на последствия". Вот это меня беспокоит".

Как сообщают арабские СМИ, после американского удара радикальные группировки в провинции Идлиб перешли в наступление. Бои, в частности, начались и возле самой авиабазы Шайрат.