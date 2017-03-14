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Чрезвычайное происшествие с туристами в Турции
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14 Марта 2017 15:12

Чрезвычайное происшествие с туристами в Турции

Три воздушных шара совершили жесткую посадку в центральной части страны. Девять человек получили переломы. Остальные отделались травмами и ушибами. Пострадавшие - граждане Европы и Китая. Всего же в путешествие над провинцией Каппадокия отправились 8 воздушных шаров, в которых находились около полусотни туристов. Внезапно погода испортилась: подул сильный ветер и начался дождь. Капитаны в экстренном порядке приступили к снижению. К счастью, обошлось без погибших.

  

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