Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>Чрезвычайное положение объявлено в Египте
В мире
RSS
Чрезвычайное положение объявлено в Египте
Скачать Поделиться

10 Апреля 2017 07:05

Чрезвычайное положение объявлено в Египте

В Египте сегодня начинается трехдневный траур по погибшим в терактах, совершенных смертниками в Вербное воскресенье. На три месяца в стране объявлено чрезвычайное положение. В Египте создадут Высший совет по борьбе с терроризмом. Взрывы прогремели накануне сначала в городе Танта, затем в Александрии у коптских церквей. Погибли более 40 человек, 126 были ранены. Ответственность за нападения взяло на себя "Исламское государство". По предварительной информации Минздрава Египта, среди иностранцев жертв нет.

 

Другие новости

Взрыв в Египте Выбух у Егіпце 09.04.2017 15:05 / В мире Взрыв в Египте

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =