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22 Декабря 2016 08:00

ЧП во французском департаменте Ардеш

60-летний мужчина забаррикадировался в своем доме и поджег его. На место происшествия приехали пожарные. Однако при попытке потушить огонь владелец частного дома стал в них стрелять. В результате легкие ранения получили 3 человека. После этого на место ЧП прибыли 50 полицейских, в небо был поднят вертолет. Стражи порядка пытаются вступить в контакт со стрелком. Заметим, мужчина закрылся в своем доме после новости о том, что приговорен к 14 месяцам тюрьмы за нелегальное хранение оружия.