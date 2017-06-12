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ЧП во Франции
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12 Июня 2017 19:17

ЧП во Франции

На авиашоу разбился легендарный "Спитфайр". Британский истребитель времен Второй мировой ударился о землю во время взлета. Видео крушения сняли очевидцы.

В результате пострадала женщина - ее ударило обломком пропеллера. Травмы получил и пилот. Причины произошедшего пока не установлены. "Спитфайр" - один из самых массовых самолетов Второй мировой войны. В 40-х годах прошлого века партии таких истребителей поставлялись даже в СССР по ленд-лизу.

  

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