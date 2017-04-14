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ЧП в Японии
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18 Апреля 2017 08:02

ЧП в Японии

Автомобиль врезался в колонну школьников. Транспортное средство попало в ДТП, было отброшено в сторону и влетело в учащихся, которые шли на занятия. В тяжелом состоянии находится женщина, сопровождавшая группу учеников. Четверо детей получили легкие ранения. Полиция расследует причины происшествия.

  

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