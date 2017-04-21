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23 Апреля 2017 15:11

ЧП в Украине

Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля миссии на фугасе недалеко от Луганска. Еще один сотрудник организации был ранен. Это первый смертельный инцидент за три года работы миссии на востоке Украины. По предварительным данным, автомобиль отклонился от основного маршрута и передвигался по второстепенным дорогам.