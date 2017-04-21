ЧП в Украине

В мире
23 Апреля 2017 15:11
ЧП в УкраинеСотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля миссии на фугасе недалеко от Луганска. Еще один сотрудник организации был ранен. Это первый смертельный инцидент за три года работы миссии на востоке Украины. По предварительным данным, автомобиль отклонился от основного маршрута и передвигался по второстепенным дорогам.
Другие новости
23.04.2017 15:08 / В мире Выборы во Франции не обходятся без инцидентов
23.04.2017 15:05 / В мире Во Франции в разгаре президентские выборы
23.04.2017 09:03 / В мире Во Франции открылись избирательные участки
22.04.2017 21:30 / В мире Президентские выборы начались во Франции
22.04.2017 12:25 / В мире Около 90 000 жителей Сан-Франциско остались без света
22.04.2017 12:22 / В мире Боевики радикального движения "Талибан" атаковали афганскую военную базу
22.04.2017 12:17 / В мире Во Франции сегодня день тишины
22.04.2017 09:16 / В мире Очередной авиаскандал в США
22.04.2017 09:12 / В мире В Бельгии задержали пятерых подозреваемых в терроризме
22.04.2017 09:10 / В мире Президент США сделал важное объявление о налоговой реформе
21.04.2017 20:51 / В мире Многонациональный батальон НАТО приступил к несению службы в Эстонии
21.04.2017 20:45 / В мире Первого за 12 лет преступника казнили в американском штате Арканзас
21.04.2017 19:09 / В мире Снежный коллапс в апреле накрыл ряд европейских стран
21.04.2017 15:05 / В мире Установлена личность одного из организаторов теракта в центре Парижа
21.04.2017 09:04 / В мире Европу засыпает снегом
21.04.2017 09:03 / В мире Брексит могут отменить
21.04.2017 09:02 / В мире За теракт в Париже ответственность на себя взяло "Исламское государство"
21.04.2017 08:03 / В мире На МКС прибыли два новых члена экспедиции
События
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)