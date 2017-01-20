Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>ЧП в центре Мельбурна
В мире
RSS
ЧП в центре Мельбурна
Скачать Поделиться

20 Января 2017 09:01

ЧП в центре Мельбурна

Неужели опять теракт? ЧП в центре австралийского Мельбурна. Неизвестный на авто протаранил толпу прохожих. Сообщается, что преступник сначала кругами ездил по перекрестку, а после преднамеренно начал наезжать на пешеходов на высокой скорости. Погибли три человека, более 20 пострадали. Водитель задержан, место происшествия оцеплено. По мнению полиции, расценивать трагедию как теракт пока рано.

  

Другие новости

Ирине Аллегровой 65 Ірыне Алегравай 65 20.01.2017 09:09 / В мире Ирине Аллегровой 65

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =