ЧП в центре Мельбурна

20 Января 2017 09:01

Неужели опять теракт? ЧП в центре австралийского Мельбурна. Неизвестный на авто протаранил толпу прохожих. Сообщается, что преступник сначала кругами ездил по перекрестку, а после преднамеренно начал наезжать на пешеходов на высокой скорости. Погибли три человека, более 20 пострадали. Водитель задержан, место происшествия оцеплено. По мнению полиции, расценивать трагедию как теракт пока рано.