ЧП в словенском городе Врхнике

16 Мая 2017 08:03

Мощный пожар возник на местном промышленном заводе. По словам очевидцев, возгоранию предшествовал взрыв. На территории предприятия находится более полуторы тысячи тонн токсичных отходов. Прибывшие на место происшествия пожарные, утверждают, что огнеопасные вещества не горят. Жители близлежащих домов уже эвакуированы. С огнем борются 10 единиц спецтехники.