ЧП в Португалии

25 Января 2017 19:05

34 человека пострадали в результате столкновения парома с плавучей пристанью в Лиссабоне. На борту находились свыше 560 пассажиров. Судно направлялось в португальский город Баррейру. По одной из версий, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Город окутан густым туманом. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Расследование ЧП продолжается.