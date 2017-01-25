В мире
25 Января 2017 19:05
ЧП в Португалии
34 человека пострадали в результате столкновения парома с плавучей пристанью в Лиссабоне. На борту находились свыше 560 пассажиров. Судно направлялось в португальский город Баррейру. По одной из версий, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Город окутан густым туманом. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Расследование ЧП продолжается.
Другие новости
25.01.2017 19:07 / В мире Лесные пожары бушуют в центральных и южных провинциях Чили
25.01.2017 15:11 / В мире Погибших уже 24 человека
25.01.2017 15:08 / В мире Серьезное ДТП в американском городе Норт-Солт-Лейк
25.01.2017 15:05 / В мире Америка в ожидании коренных изменений
25.01.2017 12:14 / В мире В Испании открыт первый в Европе подводный музей
25.01.2017 12:05 / В мире В США важный день для национальной безопасности
25.01.2017 12:03 / В мире Взрыв и стрельба у отеля в столице Сомали
25.01.2017 09:04 / В мире В Италии число жертв схода снежной лавины на отель в области Абруццо достигло 18-ти человек
25.01.2017 08:03 / В мире США могут ограничить въезд в страну беженцев из стран Ближнего Востока и Африки
25.01.2017 08:00 / В мире Стал известен соперник Ангелы Меркель
25.01.2017 07:16 / В мире В аэропортах Москвы из-за снегопада отменены и задержаны десятки авиарейсов
25.01.2017 07:10 / В мире Президент США будет стремиться наладить отношения с Россией
24.01.2017 21:19 / В мире В Москве открылась выставка "Достояние России"
24.01.2017 21:17 / В мире Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства
24.01.2017 19:06 / В мире Десятки автомобилистов перекрыли въезд в Киев
24.01.2017 19:03 / В мире В Астане завершилась встреча по межсирийскому урегулированию
24.01.2017 15:12 / В мире До 14 возросло число погибших под лавиной в итальянской провинции Абруццо
24.01.2017 15:10 / В мире Туристический автобус упал с крутого склона на востоке Индии