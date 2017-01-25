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ЧП в Португалии
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25 Января 2017 19:05

ЧП в Португалии

34 человека пострадали в результате столкновения парома с плавучей пристанью в Лиссабоне. На борту находились свыше 560 пассажиров. Судно направлялось в португальский город Баррейру. По одной из версий, причиной инцидента стали плохие погодные условия. Город окутан густым туманом. Всем пострадавшим оказана необходимая медпомощь. Расследование ЧП продолжается.

  

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