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ЧП в парке развлечений в Оклахома-сити
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5 Мая 2017 09:11

ЧП в парке развлечений в Оклахома-сити

19 посетителей одного из аттракционов застряли в вагонетке на 30-метровой высоте. Сообщается, что "американские горки" остановились из-за технических проблем. Инцидент не вызвал паники у пассажиров. Спустя два часа их эвакуировали спасатели.  

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