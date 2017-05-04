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5 Мая 2017 09:11

ЧП в парке развлечений в Оклахома-сити

19 посетителей одного из аттракционов застряли в вагонетке на 30-метровой высоте. Сообщается, что "американские горки" остановились из-за технических проблем. Инцидент не вызвал паники у пассажиров. Спустя два часа их эвакуировали спасатели.