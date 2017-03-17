В мире
18 Марта 2017 15:05
ЧП в парижском аэропорту Орли
Неизвестный совершил нападение на военнослужащих. Злоумышленник попытался забрать у женщины-солдата оружие.
После чего был ликвидирован. В связи с произошедшим в авиагавани прошла эвакуация пассажиров. Отправка и прием самолетов в Орли полностью остановлены. Рейсы перенаправлены в Шарль де Голль. В терминале аэропорта правоохранители проводят спецоперацию. Стражи порядка предполагают, что у нападавшего могут быть сообщники.
Ранее произошла стрельба в парижской коммуне Стен. Злоумышленник открыл огонь по полицейским при проверке документов. Сообщается, что один из стражей порядка получил ранение. Стрелок сбежал.
И как сообщает телеканал "Франс-24", эти два преступления совершил один и тот же человек.
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