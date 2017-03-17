Главная>>Агентство теленовостей>>В мире>>ЧП в парижском аэропорту Орли
В мире
RSS
ЧП в парижском аэропорту Орли
Скачать Поделиться

18 Марта 2017 15:05

ЧП в парижском аэропорту Орли

Неизвестный совершил нападение на военнослужащих. Злоумышленник попытался забрать у женщины-солдата оружие.

После чего был ликвидирован. В связи с произошедшим в авиагавани прошла эвакуация пассажиров. Отправка и прием самолетов в Орли полностью остановлены. Рейсы перенаправлены в Шарль де Голль. В терминале аэропорта правоохранители проводят спецоперацию. Стражи порядка предполагают, что у нападавшего могут быть сообщники.

Ранее произошла стрельба в парижской коммуне Стен. Злоумышленник открыл огонь по полицейским при проверке документов. Сообщается, что один из стражей порядка получил ранение. Стрелок сбежал.

И как сообщает телеканал "Франс-24", эти два преступления совершил один и тот же человек.

 

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =