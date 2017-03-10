В мире
11 Марта 2017 12:02
ЧП в немецком Гамбурге
Неизвестные распылили слезоточивый газ прямо в вагоне городской электрички. В результате инцидента пострадали несколько человек, в том числе двое детей. Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Они в розыске.
А в немецком Эссене полиция закрыла для посетителей торговый центр в связи с угрозой совершения теракта. Об этом сообщает издание "Шпигель-онлайн". Не работают торговые залы, парковка и вход в метро, расположенный возле торгового дома. Полицейские считают, что именно вход в метро может быть целью нападения.
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