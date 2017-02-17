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ЧП в Мельбурне
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21 Февраля 2017 07:02

ЧП в Мельбурне

Медицинский самолет разбился вблизи аэропорта Эссендон. Воздушное судно рухнуло прямо на крышу торгового центра. На борту находились пять человек. Вероятнее всего, никто из них не выжил. Информация уточняется, так как пожарные расчеты еще тушат горящие обломки. По предварительной версии, катастрофа произошла из-за отказа двигателя.

  

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