В мире
1 Апреля 2017 21:14
ЧП в коммуне Вильпент в парижском пригороде
Десятки человек пострадали, когда на карнавале прогремел взрыв. Это произошло в тот момент, в ходе которого участники праздника должны были поджечь чучело из соломы и древесины. По данным полиции, это был не теракт, а несчастный случай. На месте ЧП сейчас работают полицейские, врачи и спасатели.
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