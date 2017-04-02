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ЧП в коммуне Вильпент в парижском пригороде
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1 Апреля 2017 21:14

ЧП в коммуне Вильпент в парижском пригороде

Десятки человек пострадали, когда на карнавале прогремел взрыв. Это произошло в тот момент, в ходе которого участники праздника должны были поджечь чучело из соломы и древесины. По данным полиции, это был не теракт, а несчастный случай. На месте ЧП сейчас работают полицейские, врачи и спасатели.

  

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