ЧП в коммуне Вильпент в парижском пригороде

1 Апреля 2017 21:14

Десятки человек пострадали, когда на карнавале прогремел взрыв. Это произошло в тот момент, в ходе которого участники праздника должны были поджечь чучело из соломы и древесины. По данным полиции, это был не теракт, а несчастный случай. На месте ЧП сейчас работают полицейские, врачи и спасатели.