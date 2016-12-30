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ЧП в Казахстане
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2 Января 2017 09:04

ЧП в Казахстане

Взрыв  отопительного котла  мог стать причиной обрушения пятиэтажного жилого дома в Казахстане.  ЧП произошло в поселке  Шахан Карагандинской области накануне поздно вечером. Сообщается, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 9 тел. Трое из погибших – дети:  один шести лет и два младенца. Спасли нескольких выживших. Сейчас пытаются вызволить еще двух человек - они подают признаки жизни. На месте происшествия работают  300 человек и тяжелая техника.

 

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