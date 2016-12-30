ЧП в Казахстане

2 Января 2017 09:04

Взрыв отопительного котла мог стать причиной обрушения пятиэтажного жилого дома в Казахстане. ЧП произошло в поселке Шахан Карагандинской области накануне поздно вечером. Сообщается, что к настоящему моменту спасателям удалось извлечь из-под завалов 9 тел. Трое из погибших – дети: один шести лет и два младенца. Спасли нескольких выживших. Сейчас пытаются вызволить еще двух человек - они подают признаки жизни. На месте происшествия работают 300 человек и тяжелая техника.