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ЧП в итальянских Альпах
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17 Февраля 2017 09:12

ЧП в итальянских Альпах

Во время поднятия альпинистов по замерзшему водопаду под ними откололся большой кусок льда. В результате трагедии погибли 4 человека. Одному туристу удалось выжить. Мужчина госпитализирован и находится в состоянии сильного шока.  

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