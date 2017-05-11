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ЧП в индийском штате Раджастхан
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11 Мая 2017 15:08

ЧП в индийском штате Раджастхан

Во время празднования свадьбы на гостей обрушилась часть стены здания. Погибли по меньшей мере 25 человек, 28 получили ранения. По предварительным данным, обрушение стены вызвала пыльная буря. В настоящий момент на месте трагедии работают спасатели. Под завалами все еще находятся люди.

  

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