ЧП в индийском штате Раджастхан

11 Мая 2017 15:08

Во время празднования свадьбы на гостей обрушилась часть стены здания. Погибли по меньшей мере 25 человек, 28 получили ранения. По предварительным данным, обрушение стены вызвала пыльная буря. В настоящий момент на месте трагедии работают спасатели. Под завалами все еще находятся люди.