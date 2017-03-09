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ЧП в Германии
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10 Марта 2017 07:10

ЧП в Германии

На главном вокзале Дюссельдорфа неизвестный напал на людей с топором. 7 человек ранены. Подозреваемый задержан. Как сообщили в полиции, это 36-летний выходец из бывшей Югославии, имеющий проблемы с психическим здоровьем. Он ранен и сейчас в больнице. Всех находившихся на вокзале людей эвакуировали, а само здание закрыли на время выяснения обстоятельств происшествия.

 

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