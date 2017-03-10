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ЧП в Белом доме
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12 Марта 2017 09:03

ЧП в Белом доме

Около полуночи секретная служба США задержала на территории резиденции мужчину с рюкзаком. Дональд Трамп в это время находился в здании. Во время обыска у парня не нашли ничего, представляющего потенциальную угрозу. Его мотивы пока не сообщаются. Отметим, попытки проникнуть в Белый дом без разрешения - рядовая практика в США. Инциденты фиксируют раз в два-три месяца.

  

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