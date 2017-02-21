ЧП в Барселоне

21 Февраля 2017 19:12

Местная полиции открыла стрельбу по грузовику, который перевозил десятки газовых баллонов. Автомобиль на большой скорости двигался по встречной полосе к центру города и протаранил несколько легковых машин. Как сообщили местные правоохранители, он числился в угоне. За рулем был 33-летний гражданин Швеции. В ходе погони он не пострадал и был арестован. Стражи порядка выясняют мотивы злоумышленника. По данным испанских СМИ, он, возможно, страдает психическим расстройством.