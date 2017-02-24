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ЧП в Аргентине
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25 Февраля 2017 09:10

ЧП в Аргентине

Столкнулись автобусы. Погибли не менее 13 человек, еще 20 пострадали. Несколько пассажиров находятся в критическом состоянии. Сейчас пожарные продолжают спасательную операцию, поскольку внутри автобусов, которые упали в кювет, остаются люди. Всего в транспортных средствах находилось около 35 человек. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы. Причины ДТП устанавливаются. По предварительным данным, один из водителей мог потерять управления из-за лопнувшей шины.

 

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