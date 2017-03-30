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ЧП в американской Атланте
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31 Марта 2017 08:01

ЧП в американской Атланте

ЧП в американской Атланте, штат Джорджия. Из-за крупного пожара прямо под автомобильной развязкой обрушилась часть эстакады. К счастью, никто не пострадал. Участок трассы пришлось перекрыть. Власти Джорджии говорят, что причиной пожара стало возгорание больших катушек пластиковых труб, которые хранились под эстакадой.

  

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