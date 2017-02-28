ЧП в американском штате Калифорния

28 Февраля 2017 08:09

В городе Риверсайд на жилые дома рухнул легкомоторный самолет. Один человек погиб, пять получили ранения. Сообщается, что двухмоторная Сессна упала через несколько минут после взлета. По предварительным данным, на борту машины находились 4 человека. После падения самолета начался пожар. Пламя охватило два частных дома. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.