24 Февраля 2017 07:03

ЧП в аэропорту Амстердама Схипхол - самолет из шотландского Эдинбурга совершил жесткую посадку и выкатился за пределы посадочной полосы. На борту находилось 59 человек. Никто не пострадал. Сообщается, что причиной стал сильный встречный ветер. Из-за него воздушное судно при приземлении перекосилось и после удара о посадочную полосу потеряло правое шасси и один из винтов.