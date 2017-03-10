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ЧП на заводе "Куйбышев-Азот" в Тольятти
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12 Марта 2017 15:02

ЧП на заводе "Куйбышев-Азот" в Тольятти

Загорелись две установки по переработке циклогексана. Пострадавших нет. Однако пожару присвоен наивысший ранг сложности, пламя охватило более 500 квадратных метров. В тушении участвуют почти 100 человек, вертолет МЧС и пожарный поезд. Превышения концентрации химически опасного циклогексана в Тольятти не зафиксировано.

  

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