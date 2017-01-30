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ЧП на востоке Малайзии
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30 Января 2017 07:06

ЧП на востоке Малайзии

ЧП и на востоке Малайзии: судно с туристами потерпело крушение. По уточненным данным, 3 человека погибли, 25 удалось спасти. Большинство из них - граждане Китая. Связь с судном пропала в субботу. Оно следовало к острову Менгалум. По предварительной информации, корабль-катамаран разломился на высокой волне и затонул. На его борту находились 28 пассажиров и 3 члена экипажа. Поиски еще шестерых человек продолжаются.

  

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