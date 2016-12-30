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ЧП на востоке Индии
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30 Декабря 2016 12:03

ЧП на востоке Индии

В штате Джаркханд накануне вечером  произошло частичное обрушение угольной шахты. В результате инцидента  погибли по меньшей мере 6 человек, еще десятки оказались заблокированы под  землей. Сейчас там ведутся спасательные работы.

 

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