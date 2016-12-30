ЧП на востоке Индии

30 Декабря 2016 12:03

В штате Джаркханд накануне вечером произошло частичное обрушение угольной шахты. В результате инцидента погибли по меньшей мере 6 человек, еще десятки оказались заблокированы под землей. Сейчас там ведутся спасательные работы.