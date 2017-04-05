5 Апреля 2017 15:06

ЧП на севере Португалии: в округе Визеу на фабрике пиротехники произошел мощный взрыв. Пять человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. За инцидентом последовал пожар. В ликвидации огня принимают участие более сотни спасателей, однако их работа затруднена из-за продолжающихся взрывов.