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ЧП на аэродроме в штате Гоа
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27 Декабря 2016 12:04

ЧП на аэродроме в штате Гоа

В международном аэропорту Даболим самолет Jet Airways выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету. Эвакуированы 154 пассажира и 5 членов экипажа. Сообщается, что 12 человек получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь. Воздушное судно получило повреждения. Самолет направлялся в Мумбаи.

 

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