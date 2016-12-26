ЧП на аэродроме в штате Гоа

27 Декабря 2016 12:04

В международном аэропорту Даболим самолет Jet Airways выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету. Эвакуированы 154 пассажира и 5 членов экипажа. Сообщается, что 12 человек получили травмы. Пострадавшим оказана медпомощь. Воздушное судно получило повреждения. Самолет направлялся в Мумбаи.