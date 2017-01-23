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Число жертв снежной лавины в итальянском Абруццо возросло до семи
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24 Января 2017 07:04

Число жертв снежной лавины в итальянском Абруццо возросло до семи

Спасатели достали из-под завалов гостиницы тело женщины. В списке выживших пока 11 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Лавина накрыла четырехэтажное здание отеля пять дней назад. Поисковая операция продолжается, хотя шансов найти выживших становится все меньше.

  

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