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Число жертв отравления спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека
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22 Декабря 2016 12:11

Число жертв отравления спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутске достигло 71 человека

При этом один из умерших пил контрафактную водку, сообщает местный Минздрав. Общее число пострадавших 117 человек, на лечении в стационаре находятся 36 из них. В рамках расследования задержаны 12 человек. Это индивидуальные предприниматели и их сотрудники. В минувшую ночь по итогам проверки иркутской полицией было изъято 16 с половиной тонн спиртосодержащей жидкости. Уже известно, что власти выплатят материальную помощь семьям погибших от отравления.

 

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