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Число жертв из-за схода лавины в Афганистане превысило сотню
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6 Февраля 2017 07:10

Число жертв из-за схода лавины в Афганистане превысило сотню

Под завалами оказались два населенных пункта в провинциях Нуристан, Бадахшан и Парван. Разрушены сотни домов, оборваны линии связи и электропередачи. Международный аэропорт в Кабуле закрыт, заблокировано движение автотранспорта. Некоторые районы Афганистана полностью отрезаны от внешнего мира. Обильные снегопады здесь продолжаются. А столбики термометров местами опустились до минус 10.

  

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