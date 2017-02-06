Число жертв из-за схода лавины в Афганистане превысило сотню

6 Февраля 2017 07:10

Под завалами оказались два населенных пункта в провинциях Нуристан, Бадахшан и Парван. Разрушены сотни домов, оборваны линии связи и электропередачи. Международный аэропорт в Кабуле закрыт, заблокировано движение автотранспорта. Некоторые районы Афганистана полностью отрезаны от внешнего мира. Обильные снегопады здесь продолжаются. А столбики термометров местами опустились до минус 10.