Число пострадавших в Манчестере выросло до 59. Погибли 19 человек

23 Мая 2017 08:02

Число пострадавших при взрыве в Манчестере выросло до 59. Погибли 19 человек. МВД Соединенного Королевства назвало инцидент варварским актом, основной версией остается теракт. Нападение стало самой крупной атакой в Великобритании после трагедии в лондонском метро в 2005, жертвами которой стали более 50 человек. Этой ночью во время концерта американской поп-певицы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере прогремел взрыв.

Премьер-министр Великобритании прервала участие в избирательной кампании. Сегодня состоится чрезвычайное заседание с представителями правительства, полиции и спецслужб.