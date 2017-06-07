Число погибших во время атак в Тегеране увеличилось до 17-ти человек

8 Июня 2017 15:11

Еще 52 пострадали. Удар был нанесен накануне утром по двум целям, имеющим огромное символическое значение для исламской республики – парламенту и мавзолею имама Хомейни. Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя. Задержаны пять человек, причастных к терактам. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".