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Число погибших во время атак в Тегеране увеличилось до 17-ти человек
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8 Июня 2017 15:11

Число погибших во время атак в Тегеране увеличилось до 17-ти человек

Еще 52 пострадали. Удар был нанесен накануне утром по двум целям, имеющим огромное символическое значение для исламской республики – парламенту и мавзолею имама Хомейни. Спецслужбы уничтожили трех экстремистов, четвертый подорвал себя. Задержаны пять человек, причастных к терактам. Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Исламское государство".

  

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