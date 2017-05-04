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Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Иране достигло 35
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4 Мая 2017 07:15

Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Иране достигло 35

Еще около 3 десятков пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стала высокая концентрация метана. Трагедия случилась накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" в северо-восточной иранской провинции Голестан. На глубине около 2 тысяч метров оказались заблокированы несколько десятков шахтеров. На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция.

  

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