Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в Иране достигло 35

4 Мая 2017 07:15

Еще около 3 десятков пострадали. По предварительным данным, причиной взрыва стала высокая концентрация метана. Трагедия случилась накануне на угольной шахте "Заместане Юрт" в северо-восточной иранской провинции Голестан. На глубине около 2 тысяч метров оказались заблокированы несколько десятков шахтеров. На месте происшествия проводится масштабная спасательная операция.