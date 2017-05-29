29 Мая 2017 19:08

Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке приближается к двум сотням, еще более ста человек числятся пропавшими без вести. Удар стихии пришелся на 15 округов страны. Завтра также вероятен штормовой ветер, достигающий 80-ти километров в час, в некоторых местах может пройти проливной дождь. Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий непогоды.