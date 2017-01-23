Число погибших в отеле в провинции Абруццо возросло до девяти человек

24 Января 2017 09:04

Число погибших в результате схода лавины на отель в провинции Абруццо возросло до девяти человек. В списке выживших - пока 11 человек, несколько десятков числятся пропавшими без вести. Спасательная операция на месте трагедии продолжается. Тем временем в ходе расследования стало известно, что отель был построен там, где в предыдущие десятилетия неоднократно сходили лавины. Об этом знали, тем не менее, специальной аппаратуры, предупреждающей об опасности такого рода, в здании не было. Кроме того, как сообщают итальянские СМИ, диспетчеры итальянских экстренных служб проигнорировали первые сообщения о сходе лавины. Напомним, снежная лавина накрыла четырехэтажное здание в минувшую среду.