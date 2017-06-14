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Число погибших при пожаре в небоскребе в Лондоне возросло до 17 человек
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15 Июня 2017 15:07

Число погибших при пожаре в небоскребе в Лондоне возросло до 17 человек

Десятки человек числятся пропавшими без вести. По-прежнему в больницах находятся десятки пострадавших в критическом состоянии. Пожар до сих пор не ликвидирован. Причина возникновения огня до сих пор не установлена.  

  

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